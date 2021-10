Pioli mette nel mirino Zaccheroni: la top 10 degli allenatori con più panchine con il Milan è alla portata

Sabato sera contro il Bologna, Stefano Pioli toccherà quota 100 panchine con il Milan in tutte le competizioni, e rientrerà in quella cerchia di allenatori capaci di andare in tripla cifra come tecnici dei rossoneri. Attualmente a quota 99, Pioli ha messo nel mirino Alberto Zaccheroni che ha guidato il Milan per 125 match. In questa stagione Pioli potrebbe ampiamente superare l’ex allenatore della Nazionale giapponese. Di Seguito la classifica dei 10 allenatori con più panchine nella storia del Milan:

1) Nereo Rocco: 459

2) Carlo Ancelotti: 420

3) Giuseppe Viani: 376

4) Fabio Capello: 300

5) Nils Liedholm: 280

6) Arrigo Sacchi: 220

7) Antonio Busini: 193

8) Massimiliano Allegri: 178

9) József Bánás: 173

10) Alberto Zaccheroni: 125