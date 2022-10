Pioli motiva i tanti infortuni: "Un campionato così fitto non c'è mai stato"

MilanNews.it

"Un campionato così fitto non c'è mai stato. Gli infortuni muscolari sono aumentati del 20%. Purtroppo abbiamo avuto anche infortuni in nazionale. Lavoro con professionisti importanti, cercheremo di fare meglio". Questa la spoegazione di Mister Pioli in conferenza stampa sui tanti infortuni avuti dal Milan in questo inizio di stagione.