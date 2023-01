Pioli: "Non abbiamo perso la nostra identità che è chiara e precisa"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Alla vigilia del match contro la Lazio, Stefano Pioli ha parlato così in conferenza stampa della sua squadra: "Squadra è troppo lunga? I dati non sono così distanti da quelli dell'anno scorso. E' che i nostri avversari stanno concretizzando di più quello che creano rispetto ad un anno fa. Forse stiamo concedendo occasioni più importanti. In due o tre partite una squadra non perde la sua identità. Abbiamo faticato, ma la nostra identità è chiara e precisa".