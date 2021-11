Pioli: "Non contano gli assenti, i giocatori che scenderanno in campo sono di livello"

Mister Pioli, intervistato da Sport Mediaset, ha parlato delle tante assenze a cui dovrà far fronte nella sfida di domani sera contro l'Atletico: “Non conta il numero degli assenti, conta la qualità dei miei giocatori e la loro voglia di mettere in campo una prestazione di livello domani sera. I giocatori che scenderanno domani in campo sono assolutamente di livello e saremo sicuramente una squadra pronta per giocarci la partita pallone su pallone”.