Pioli: "Non siamo più giovani, ma maturi per fare questo tipo di prestazioni"

Intervenuto a DAZN dopo il 3-1 contro l'Empoli, Stefano Pioli ha commentato così la prestazione della sua squadra: "Dal punto di vista della mentalità e della consapevolezza siamo cresciuti. Non siamo più giovani, ci sono tanti giocatori che non sono ancora completi, ma siamo forti. Non siamo più giovani, ma maturi per fare questo tipo di prestazioni. Sono contento della prestazione, ovvio che dobbiamo segnare di più. Per il gioco che facciamo ci sta di concedere qualcosa. Al 76' mi sembrava strano che la partita fosse ancora sullo 0-0. Abbiamo giocato con lo spirito giusto fino alla fine".