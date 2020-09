Pioli: “Obiettivo? Vincere le partite e giocare bene”

"Dobbiamo ragionare partita per partita, crescendo e migliorando. Abbiamo infortuni, adesso stringiamo i denti; questa è una settimana molto importante sia per il campionato che per Europa League. Abbiamo giocato con attenzione, speriamo l'infortunio di Rebic non sia grave. Gli obiettivi sono giocare bene e vincere le partite". Così Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato delle ambizioni del club ai microfoni di Sky Sport.