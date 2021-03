Pioli: "Pensiamo a Manchester e Fiorentina. Il primo posto? L'Inter dopo l'eliminazione è andata fortissimo"

Stefano Pioli, intervistato da Sky Sport, ha parlato della situazione in classifica dopo la sconfitta contro il Napoli: "Abbiamo perso un'occasione, poteva essere una settimana eccezionale per noi, stasera non siamo riusciti a ripeterci. Abbiamo fatto una buona gara contro un ottimo avversario. Dobbiamo pensare alla prossima gara contro un avversario forte, poi alla Fiorentina. L'Inter è andata fortissimo dopo l'eliminazione dall'Europa, noi pensiamo a far più punti possibili".