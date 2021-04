Pioli: "Per come abbiamo giocato non meritavamo la vittoria"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano Pioli ha parlato nel post partita di Milan-Sampdoria. Il focus dell'allentore è stato soprattutto sull'atteggiamento: "Dovevamo affrontare la partita con più ritmo e più piglio, anche se non è mancato lo spirito nel finale di gara. Volevamo tornare vincere a San Siro ma non siamo riusciti. L'occasione del palo di Kessie ci poteva dare la vittoria ma per come abbiamo giocato non meritavamo la vittoria."