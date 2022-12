Pioli: "Per il rientro di Ibra dobbiamo aspettare ancora. Maignan? Non credo che ci sarà a Salerno"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli ha spiegato come procedono di recupero di Zlatan Ibrahimovic e di Mike Maignan: "Per rivedere Ibra in campo dobbiamo aspettare ancora. Zlatan ha un’intelligenza superiore, tornando al Milan si è calato in una realtà che non aveva mai vissuto prima. Non era una squadra già pronta per vincere. Ibra non avrà mai la pancia piena, la vittoria è l’ossessione di tutti i grandissimi e lui lo è. È così che si sveglia al mattino: va dentro le situazioni a cento all’ora e non si ferma finché non ha centrato l’obiettivo. Speriamo di riaverlo presto con noi. Maignan? Ci vuole ancora un po’. Pronto per Salerno? Non credo".