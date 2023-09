Pioli richiama all'equilibrio: il potenziale del Milan verrà fuori alla lunga. Formazione: i titolari contro la Lazio

Dopo l'umiliazione nel derby e la delusione per il macato successo in Champions League contro il Newcastle, il Milan è ripartito nella maniera che si addice ad una squadra con questi valori e queste ambizioni: due vittorie in fila contro Hellas Verona e Cagliari, arrivate in maniera diversa tra loro, ma col grande comune denominatore della profondità della rosa, che ha permesso a Pioli di rotare, nell'arco dei due match, tutti i suoi uomini, in modo da averli pronti e carichi per il doppio impegno fondamentale Lazio-Borussia Dortmund.

"Si può dire che stiamo bene. Abbiamo sempre vissuto con grande equilibrio: il derby non era la fine del nostro percorso, ma un nuovo inizio da cui ripartire. Ora non siamo perfetti, non siamo impeccabili, ma possiamo mettere in campo la nostra miglior prestazione". Così ha parlato Pioli nella conferenza stampa della vigilia: il suo Milan non era scarso e scadente dopo il 5-1 nel derby, il suo Milan non è una squadra senza difetti come le 5 vittorie in 6 gare di campionato potrebbero far credere, ma è una squadra che pensa in maniera equilibrata perché è solo così che, alla lunga, potrà esprimere il grande grandissimo potenziale che ha in corpo.Il livello dell'avversario oggi si alzerà sensibilmente rispetto a Verona e Cagliari: la Lazio è squadra di alta qualità, con giocatori di ottimo livello e un allenatore molto capace. Ed è per questo che Pioli non vuole rischiare nulla e, a quattro giorni dal decisivo confronto europeo contro il Borussia Dortmund, schiererà la formazione titolare, eccezion fatta per il mediano che in Germania potrebbe essere Musah: Maignan in pora, difesa a quattro con Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez, a centrocampo conferma per Adli con Loftus-Cheek e Reijnders interni, davanti il tridente Pulisic, Leao, Giroud.