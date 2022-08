Pioli ricorda: "L'anno scorso mi chiedevate perché giocava Kessie, quest'anno lo rimpiangete..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Non sono d'accordo con chi dice che eravamo in inferiorità numerica a centrocampo, anzi: abbiamo costretto Pasalic a rincorrere Tonali e non viceversa. L'anno scorso mi chiedevate perché giocava Kessie, quest'anno lo rimpiangete... Dobbiamo migliorare per tornare a vincere". Ha così risposto Stefano Pioli in conferenza stampa ad una domanda sulle (presunte) difficoltà a centrocampo dei rossoneri".