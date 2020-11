Pioli ripropone il doppio play: Bennacer e Tonali per dare ritmo e qualità

Questa sera, contro il Lille, vedremo un Milan diverso rispetto a Napoli. A centrocampo non ci sono assenze (le uniche defezioni sono in attacco e sugli esterni offensivi), ma Pioli sembra comunque intenzionato a cambiare. Come riporta Tuttosport, il tecnico rossonero, che in Francia sarà sostituito da Bonera, riproporrà il doppio playmaker, con Bennacer e Tonali che agiranno in coppia per dare ritmo e qualità alla manovra milanista.