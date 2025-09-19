Pioli rivela: "Incontrato Fabregas nell'ultimo anno al Milan: preso un aperitivo insieme"

Nella giornata di domenica scenderà in campo anche la Fiorentina dell'ex mister rossonero Stefano Pioli che, nelle prime tre giornae, ha ottenuto il magro bottino di due punti: pareggi nei turni di agosto contro Cagliari e Torino, sconfitta alla terza giornata contro il Napoli. Oggi il tecnico viola è intervenuto durante la conferenza stampa per presentare la partita e ha rivelato anche una retroscena che risale ai suoi tempi da capo allenatore a Milanello.

Le parole di Stefano Pioli che riguardano Cesc Fabregas, allenatore del Como avversario della Fiorentina domenica: "Ho incontrato Fabregas, l'ultimo anno che ero al Milan. Ci siamo conosciuti, abbiamo preso un aperitivo insieme. E' una persona curiosa, è già un grande allenatore e lo sarà anche in futuro".