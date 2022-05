Pioli: "Scudetto? Chi vincerà è perché in un modo o nell’altro avrà fatto qualcosa in più"

© foto di www.imagephotoagency.it

Perché il Milan dovrebbe vincere lo scudetto rispetto alle altre? È questa una delle domande rivolte a Stefano Pioli dai colleghi di Dazn al termine del match contro la Fiorentina: "Dobbiamo dimostrarlo sul campo. Abbiamo le nostre qualità e le dobbiamo mettere in campo nel miglior modo possibile: chi vincerà è perché in un modo o nell’altro avrà fatto qualcosa in più. Noi puntiamo a fare il massimo e pensare alla prossima partita".