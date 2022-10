Pioli: "Serve una partita di alto livello contro una squadra forte. Non siamo preoccupati"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli ha spiegato in conferenza stampa questo pomeriggio quale deve essere l'atteggiamento e l'approccio dei rossoneri alla partita di domani sera contro il Chelsea. Queste le sue parole: "Il Milan non deve vivere tra i dubbi e le preoccupazioni, ma deve scendere in campo giocare al suo livello. Serve una partita di livello alto contro una squadra forte. Non dobbiamo essere preoccupati, domani è un'altra partita e noi dobbiamo cercare di giocare al nostro livello".