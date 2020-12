Pioli si conferma la bestia nera di De Zerbi: l’ex rossonero non ha mai vinto contro l’emiliano

Squadra che vince si cambia. Questo è il motto di Stefano Pioli, che ha trovato la giusta chiave per far girare il suo Milan. Il tecnico emiliano, nonostante le ottime prestazioni fornite ogni weekend dai suoi ragazzi, non ha mai schierato lo stesso 11 per due gare consecutive, complici anche gli infortuni: come dichiarato più volte, tutti sono titolari. E i risultati sono dalla parte del “Normal one”: 25 risultati utili consecutivi in campionato, 15 partite di fila con almeno due gol fatti e primo posto in classifica. Senza Ibra e Kjaer, il suo Milan ha battuto anche il Sassuolo, una delle compagini più in forma del campionato: non ci sono più scuse, il merito di questa straordinaria cavalcata è da attribuire anche e soprattutto all’allenatore rossonero. I suoi ragazzi se ne sono accorti, il coro “Pioli is on fire” nel pullman a fine match è ormai virale. A Reggio Emilia non era facile, considerando anche l’affascinante sfida in cabina di regia con Roberto De Zerbi. Ma Pioli si è confermato la bestia nera del bresciano: in 5 precedenti, 3 vittorie per il rossonero e 2 pareggi. Mercoledì il “Normal one” avrà la possibilità di proseguire la striscia positiva per mantenersi in testa alla classifica, contro un avversario tutt’altro che banale: arriverà a San Siro la Lazio, ex squadra proprio del tecnico parmigiano.

Giovanni Picchi