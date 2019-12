Pioli: "Siamo alla ricerca di continuità. Cercheremo di migliorare la classifica"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Milan, Stefano Pioli è intervenuto per parlare della squadra emiliana. Sull'importanza della partita , vista come un'occasione, Pioli ha risposto che ogni match deve essere visto come un'opportunità da cogliere:

"Dobbiamo cercare in qualsiasi partita un'opportunità importante. In questo momento ogni nostra partita ha un peso, siamo alla ricerca di continuità e convinzione. La squadra sta bene fisicamente e mentalmente, sta migliorando anche tatticamente. Siamo alla ricerca di punti importanti, bisogna provare a migliorare la classifica anche domani".