Pioli: "Spero che dopo la sosta il campo di San Siro sia più pulito"

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - "San Siro? In questo periodo a causa del clima, il terreno non può essere il migliore possibile. Giochiamo tanto sia noi che l'Inter. Infortunio di Tomori non dipende dalle condizioni del terreno. Dopo la sosta spero che sia più pulito e che la palla scorra più veloce": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro lo Spezia, parlando delle condizioni del campo del Meazza, non all'altezza delle aspettative. (ANSA).