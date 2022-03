Pioli spiega: "Siamo votati all'attacco, non siamo capaci di difendere bassi. Mi piace così"

MilanNews.it

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a SkySport nel post Cagliari-Milan sulla mentalità della squadra rossonera: "Una volta sbloccata la partita ultimamente abbiamo pensato di gestirla, ma noi non siamo nati per gestirla. La mentalità deve essere quella di stasera. Mi siamo piaciuti tantissimi. Quello che conta è avere la giusta mentalità senza farsi condizionare troppo dal risultato temporaneo. Con tutto il rispetto per gli avversari, ci sono oggi le lezioni imparate nelle ultime partite. Noi siamo votati all'attacco, a creare sempre pericoli e se lo facciamo attacchiamo anche meglio. Non siamo capaci di difendere bassi. Ognuno ha le sue caratteristiche, a me piacciono queste e noi siamo capaci di farlo".