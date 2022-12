Pioli su De Ketelaere: "Serve tempo. In Belgio giocava senza rendersi conto della collaborazione dei compagni, ora..."

MilanNews.it

Stefano Pioli è intervenuto a Sky Calcio Club soffermandosi anche su Charles De Ketelaere: "Quando gioca un centrocampista sulla trequarti ti dà sicuramente una fase difensiva più solida. Ma quest'anno non siamo peggiorati a livello di numeri difensivi. Con la sosta del Mondiale stiamo facendo tutti dei bilanci troppo limitati: Vranckx, Thiaw e De Ketelaere sono arrivati tre mesi fa. Ed è normale che ci voglia tempo. De Ketelaere? Per me è un centrocampista che deve svariare: gli do libertà, ma senza palla deve avere indicazioni precise. In Belgio giocava senza rendersi conto della collaborazione dei compagni, ora deve imparare a leggere gli spazi. Questa pausa può aiutarlo. Tonali e Leao, per esempio, li ho lasciati a fine maggio in una situazione e li ho ritrovati diversi. Quest'anno ho visto questa cosa in Bennacer ed in Messias".