Stefano Pioli ha parlato così di Gigio Donnarumma nella conferenza stampa alla viglia di Shamrock-Milan: "Ieri gli ho fatto i complimenti per la sua presenza, la sua disponibilità, per come affronta ogni singolo momento a Milanello, con voglia e positività, per me non è assolutamente una sorpresa. E' maturo, è pronto, la sua crescita è costante".