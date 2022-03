MilanNews.it

A Milanello, Stefano Pioli ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni su Alessandro Florenzi e sulla sua importanza nello spogliatoio rossonero: "Fa parte di quei giocatori come Giroud, Kjaer, Zlatan che hanno vinto. Hanno personalità, carattere e che sono esempi per il gruppo".