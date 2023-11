Pioli su Giroud: "Doveva superare l'episodio del rigore. Non la sua miglior prestazione"

vedi letture

Il Milan ha perso 3-1 in casa contro il Borussia Dortmund. Con questo risultato i rossoneri sono praticamente fuori dalla Champions League: servirà vincere contro il Newcastle in Inghilterra e sperare in una contemporanea vittoria del Dortmund in casa contro il Psg per raggiungere gli ottavi di finale. Il tecnico rossonero Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre partita e ha parlato così della prestazione di Olivier Giroud.

Queste le parole di Pioli su Olivier Giroud: "Certo gli ho parlato, ho visto che era rimasto su quell'eoisodio. Ma è un giocatore di tale esperienza che doveva superarlo: non è stata la sua miglior serata, questo sì"