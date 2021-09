Pioli su Kessie: "Vorrei che firmasse. I tifosi non mi preoccupano, ci sosterranno come sempre"

Mister Pioli ha commentato la situazione di Kessie in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lazio: "Vorrei che Kessie firmasse, è una situazione che riguarda più il club e il suo agente. Quando c'è una trattativa si va avanti per tanto tempo, è normale che sia così. Con Franck parlo di campo e lo vedo motivato, sereno e positivo. Al momento non ci sono problemi. I nostri tifosi sono troppo intelligenti per non mettere il Milan sopra ogni cosa. Anche domani sera San Siro sarà pieno. Se ne sta parlando troppo e troppo a sproposito. Quello che deve interessare ai tifosi e all'allenatore è che la squadra dia l'anima, Franck è uno di questi. Tutti i giocatori del Milan dovranno essere sostenuti come i tifosi hanno sempre fatto, non sono preoccupato".