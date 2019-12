Stefano Pioli, intervenuto a Sky Sport, ha parlato di Piatek, oggi sostituito a fine ripresa per Leao: "Kris in queste due partite è sicuramente cresciuto. Ci vuole anche equilibrio nelle valutazioni, oggi non abbiamo vinto non per colpa di Piatek. Dovevamo fare tutti meglio negli ultimi sedici metri e migliorare nel palleggio in uscita".