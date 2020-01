Pioli su Rebic: "Ha svoltato la sua stagione dopo la sosta. Gli vanno dati i giusti meriti."

Interevenuto in conferenza stampa nel post partita di Milan-Udinese, Stefano Pioli ha parlato della squadra e della grande prestazione di Rebic. Sul croato ha dichiarato: "Sono i giocatori che devono farsi trovare pronti, non sono io che devo rigenerare i giocatori. Rebic ha svoltato da solo dopo la sosta per le vacanze invernali. Ho inserito un giocatore come Rebic, pensando che potesse dare qualche strappo. Gli vanno dati i giusti meriti".