Pioli su Theo: "E' molto forte. Se continua così, dovrà essere sulla lente d'ingrandimento della nazionale."

Intervenuto in conferenza stampa nel post partita di Milan-Udinese, Stefano Pioli ha parlato sia del match che di alcuni protagonisti della sfida. Su Theo, autore di una grande prestazione, ha dichiarato: "E' molto forte, io ho avuto la fortuna di giocare con Cabrini. Io Theo lo stimolo tutti i giorni, perchè credo che possa diventare tra i più forti al mondo. Può migliorare in tante cose. Sulla nazionale non parlo, faccio già fatica a scegliere i miei. Se continua così dovrà essere per forza sulla lente di ingrandimento di tante situazioni".