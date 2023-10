Pioli sui cori a Milanello durante l'allenamento: "Idea nata vedendo le partite del Borussia"

Stamattina a Milanello si sono sentiti dei cori del Borussia Dortmund... Come mai? Stefano Pioli ha risposto così alla seguente domanda in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Borussia Dortmund.

"Idea nata vedendo le partite del Borussia in casa, è nata pensando all'ambiente che troveremo per abituarci, preparando il match sia dal punto di vista tattico che ambientale, visto che probabilmente non sentiranno nemmeno la mia voce. Saranno preparati nei dettagli per domani sera".