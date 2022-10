Pioli sul ruolo di Adli: "Giocherà da centrocampista avanzato. Sa fare tutto"

MilanNews.it

Mister Pioli è stato intervistato da DAZN nel pre partita di Hellas Verona-Milan. Prima in assoluto dall'inizio per Yacine Adli. Cosa gli chiede stasera? “Giocherà da centrocampista avanzato. Sa fare tutto, sa andare in profondità, sa giocare tra le le linee, sa mandare in porta i compagni. Ci aspettiamo pochi spazi, potrebbe darci la giocata giusta”.