Pioli sulla formazione iniziale: "Scelte in base ai giocatori che hanno giocato tanto in nazionale"

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato a Milan Tv dopo la partita con la Sampdoria pareggiata 1-1. Su Hauge: “Mi auguro che Jens prenda ancora più fiducia, ha segnato un gol importante per la squadra. Lo aiuterà a prendere convinzione nei propri mezzi”.

Sulla formazione iniziale: “Ho fatto delle scelte in base ai giocatori che hanno giocato tanto in nazionale. Tutto è criticabile, dopo una prestazione del genere non è questione di un giocatore o una posizione. La squadra non ha offerto una prestazione all’altezza”.