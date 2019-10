Pioli sulla squadra: "Non siamo la migliore tecnicamente, ma dobbiamo esserlo con lo spirito"

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza, ha parlato del momento della squadra, sottolineando che se non dal punto di vista tecnico o tattico, il Milan dovrà essere il miglior team per quanto riguarda lo spirito: "Sono sempre preoccupato, devo stare attento a tutto, devo cercare di motivare i calciatori a mettere in campo prestazioni superiori. C'è tanto tempo e vogliamo tornare a vincere già da domani. Vogliamo mettere in campo una squadra battagliera. Non possiamo essere la miglior squadra dal punto di vista tattico e tecnico, ma dobbiamo esserlo dal punto di vista dello spirito".