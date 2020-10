Pioli sullo Sparta Praga: "Non bisogna sottovalutare nessuno, squadra moderna"

Stefano Pioli, intervistato da Milan TV, si è soffermato sullo Sparta Praga, avversaria di domani in Europa League: "Non bisogna mai sottovalutare nessuno, soprattutto in campo europeo. Lo Sparta Praga ha vinto tutte e sei le gare di campionato, è una squadra che gioca un calcio intenso, è veloce, moderna, dà pochi punti di riferimento, ci saranno tante difficoltà dentro la gara di domani sera, per questo dobbiamo prepararci bene".