Pioli: "Tonali e Krunic hanno lavorato molto bene, anche Bennacer nel secondo tempo"

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Milan-Juventus, mister Pioli ha commentato così la prestazione dei mediani nel match di questa sera: "I due mediani hanno lavorato molto bene, anche Bennacer nel secondo tempo. Hanno garantito una costruzione semplice ma efficace e una copertura difensiva importante. Poi è chiaro che dobbiamo accompagnare bene l'azione, eravamo ben vogliosi e avevamo le posizioni per creare delle difficoltà. Ma non siamo riusciti a sfruttarle..."