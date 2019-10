Nel corso della sua carriera, la Roma è sempre stata un cliente scomodo per Pioli. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico emiliano ha vinto solo tre volte contro i giallorossi. Sette i pareggi, mentre le sconfitte sono ben undici. Non solo: la Roma è anche l’avversaria che ha segnato di più alle sue squadre: 48 gol, di cui 43 in partite di campionato.