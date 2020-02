Pioli vs Conte: nessun successo per il rossonero

Stefano Pioli e Antonio Conte, da allenatori, si sono affrontati sette volte in carriera: quattro in Serie A, una in Coppa Italia e tre in Serie B. Il tecnico rossonero non è mai riuscito a vincere, mentre il pugliese ha prevalso in quattro occasioni (tre delle quali quando era sulla panchina della Juventus con Pioli al Bologna). Il quarto successo per Conte è arrivato in Serie B nel 2008/09 nel match tra Bari e Piacenza. Nelle altre tre gare sono arrivati tre pareggi.