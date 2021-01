Pioli vs Giampaolo: bilancio quasi in totale equilibrio

Stefano Pioli e Marco Giampaolo si sono affrontati ben undici volte da allenatori. Il bilancio è quasi in totale equilibrio: tre vittorie per l'emiliano, quattro pareggi e quattro successi per l'attuale tecnico granata. L'ultimo precedente, risalente al 20 gennaio 2019, si è concluso sul risultato di 3-3 tra Fiorentina e Sampdoria. L'ultima vittoria per Pioli contro Giampaolo è avvenuta il 13 dicembre 2017, quando i viola batterono i blucerchiati al Franchi per 3-2.