Pistocchi: "In tanti sottovalutano il Milan Campione in carica. Lotterà per vincere"

© foto di www.imagephotoagency.it

Maurizio Pistocchi, giornalista, si è così espresso su Twitter sul Milan: "In tanti sottovalutano il Milan Campione in carica: con Origi ha migliorato l’attacco, con Adli ha preso un centrocampista di talento che può fare tre ruoli, con De Ketelaere un trequartista che fa gol e assist, e ritrova Ibra, che è il leader dello spogliatoio. Lotterà per vincere".