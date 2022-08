Più di 70.000 tifosi presenti ieri a San Siro: alla prima mai così tanti dal 2009

MilanNews.it

L'entusiasmo che circonda questo Milan è definitivamente schizzato alle stelle e non accenna a diminuire. Anche ieri, i tifosi rossoneri sono accorsi in massa a San Siro nonostante fosse il 13 agosto e nonostante il caldo. Il dato ufficiale recita 70.197 spettatori presenti alla scala del calcio. Come riporta la Gazzetta dello Sport non se ne vedevano così tanti alla prima in casa del Milan dal 2009, quando alla seconda giornata capitò il Derby.