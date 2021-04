Più partite a Wembley a Euro2020: la UEFA ricompensa la FA grazie alla Superlega

L'Inghilterra potrebbe essere "ricompensata" dalla UEFA per il decisivo ruolo avuto nel far naufragare il progetto Superlega. A scriverlo è il The Guardian che spiega come la UEFA voglia riconoscere a Mark Bullingham, chief executive della FA, i grandi meriti avuti nella trattativa coi 6 club scissionisti per arrivare alla retromarcia. Nello specifico, l'impianto londinese di Wembley (che detiene già il maggior numero di gare programmate) potrebbe vedere aumentate le partite assegnate sfruttando la sempre più probabile esclusione di Dublino dalle 12 città ospitanti (a causa dell'impossibilità dell'Irlanda di garantire una percentuale di pubblico sugli spalti). L'Aviva Stadium doveva ospitare 4 gare (3 del girone più un ottavo di finale), una parte delle quali potrebbero appunto esser trasferite a Wembley. Non tutte però, visto che nei piani della UEFA c'è anche la volontà di premiare la Russia, paese che fin da subito ha garantito una grande percentuale di pubblico nell'impianto di San Pietroburgo.