Pobega: "Con Italiano ho lavorato tanto tecnicamente, con Juric più sulla consapevolezza"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tommaso Pobega, centrocampista del Milan, è stato intervistato da Carlo Pellegatti per StarCasinòSport.

Hai avuto tanti allenatori importanti...

"Ho avuto la fortuna di avere allenatori diversi, che mi hanno arricchito sotto tanti punti di vista. È stato questo il bello. Con Italiano, al primo anno in Serie A, ho lavorato tanto nella postura del corpo, a livello tecnico, andare a chiudere sul secondo palo, come accompagnare l'azione. Con Juric lavoro più fisico, che migliora in consapevolezza giocando sempre in uno contro uno. Pioli ha un atteggiamento diverso: lui mi sta aiutando tanto nel cercare l'aspetto da migliorare, quando migliorarli o quando lavorare più sul recupero fisico, considerando i tanti impegni".