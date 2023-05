MilanNews.it

Tommaso Pobega, centrocampista del Milan, è stato intervistato da Carlo Pellegatti per StarCasinòSport.

Chi era il tuo idolo?

"Sono sempre stato centrocampista, correvo da tutte le parti... Come idolo avevo Schweinsteiger: ero biondissimo come lui e cercavo di immedesimarmi in lui".