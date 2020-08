Pochesci: "Pirlo scelta dei senatori, grande sconfitta dell'Assoallenatori"

Sandro Pochesci, intervenuto a TMW Radio, ha commentato duramente la scelta della Juventus di sostituire Sarri con Andrea Pirlo, ex calciatore rossonero: "Pirlo è una scelta dei senatori. Quando gioco insieme a grandi campioni, ne conosci il carattere. Ma non è giusto che giocatori così importanti abbiano questi privilegi, come li ha avuti Mancini. Non ha un percorso da allenatore. E' una grande sconfitta dell'Assoallenatori. Servono dei vincoli per essere allenatori. Servono almeno due anni di gavetta. Pirlo è stato un grande campione, ma non serve che abbia certi vantaggi. Pirlo allenerà in deroga, perché ha l'esame a ottobre. Questo non deve essere più permesso, basta deroghe. Diventerà un grande allenatore ma deve dimostrarlo e partire dalla gavetta, come tutti".