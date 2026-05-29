Pochettino al Milan? Il CEO della nazionale americana spegne le voci

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Pochettino al Milan potrebbe essere una pista da seguire: il CEO della nazionale americana ha però gettato acqua sul fuoco

Il Milan su Mauricio Pochettino è una delle indiscrezioni delle ultime ore, da quando si sono di fatto interrotti i rapporti con Andoni Iraola, prima scelta per il club rossonero. Il tecnico argentino sarà impegnato come CT degli Stati Uniti nei Mondiali di casa che cominceranno tra un paio di settimane e ieri ha smentito di avere avuto contatti diretti, non escludendo però che possano esserci stati incontri con i suoi agenti. Intanto il CEO della nazionale americana ha provveduto subito a spegnere le voci, alla vigilia di un Mondiale da ospitare e con tanta pressione sulle spalle.

POCHETTINO AL MILAN: SMENTITA DEL CEO USA

JT Batson è il CEO degli Stati Uniti di calcio e ha provato a smentire le voci su una possibile distrazione di Pochettino per l'interessamento del Milan. A The Athletic Batson ha parlato così: "Mauricio e l’intero team sono stati incredibilmente trasparenti durante l’intero processo. Anche quando ci siamo incontrati per la prima volta un paio di estati fa, c’erano molte altre persone interessate a ingaggiare Mauricio e il suo staff. Aveva offerte concrete da altre parti, eppure ha voluto venire qui. Crede molto in quello che stiamo facendo a U.S. Soccer, crede nel calcio in America e crede in questa nazionale maschile. Quando hai talenti di primissimo livello, che si tratti di venditori, addetti al marketing o allenatori, le altre organizzazioni li vogliono. In tutto questo, Mauricio e il suo gruppo sono stati partner fantastici e trasparenti, e noi, ovviamente, siamo entusiasti in vista dell'estate. Sono sicuro che Mauricio e il suo team siano concentrati al 100% su questa estate. Sono entusiasti, sono stati tra i primi ad arrivare stamattina e gli ultimi ad andarsene ieri sera"