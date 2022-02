Pochettino: "Alternanza Donnarumma-Navas? Crediamo sia la gestione migliore"

Mauricio Pochettino, tecnico del PSG, si è così espresso in conferenza stampa sull'alternanza in porta tra Donnarumma e Navas: "Prendiamo decisioni partita dopo partita. Quello che gioca è il numero uno e l'altro in panchina. A volte il numero uno è Navas, altre volte è Donnarumma. Penso che siano in buone condizioni e hanno giocato quasi le stesse partite. Navas ne ha giocate tre in più rispetto a Donnarumma. In questo caso, avendo due portieri top, crediamo che questa gestione sia la migliore. Non abbiamo ancora deciso chi ci sarà col Nantes; domani lo faremo e lo comunicheremo alla squadra".