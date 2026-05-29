Pochettino-Milan, Weah non è disturbato: "Cosa deciderà dopo, spetta a lui. Non ci disturba"
Mauricio Pochettino è uno dei nomi che sono emersi nelle ultime ore come candidato alla panchina del Milan. È stato riportato nella giornata di ieri che il tecnico, o come ha sottolineato lo stesso allenatore argentino i suoi agenti, hanno avuto contatti con il club rossonero negli scorsi giorni, anche prima della gara contro il Cagliari. Al momento però Pochettino non pensa al Milan ma alla Nazionale degli Stati Uniti che fra meno di due settimane guiderà nei Mondiali di casa tanto attesi, che si disputeranno anche in Canada e Messico.
POCHETTINO-MILAN: WEAH NON È DISTURBATO
Con le voci di un interessamento del Milan per Pochettino che hanno disturbato un po' il ritiro della Nazionale americana, l'attaccante Timothy Weah ha rassicurato tutti tramite The Athletic dicendo che non sono rumours che disturbano l'ambiente: "Non ci disturba. Io sono uno che vive nel presente, e in questo momento lui è qui e stiamo lavorando insieme. È una sensazione straordinaria essere guidati da un allenatore così prestigioso. Qualsiasi cosa deciderà di fare dopo spetta a lui, noi siamo qui per sostenerlo. Lui è qui per sostenere noi, e stiamo semplicemente vivendo il presente assicurandoci di fare il nostro lavoro".
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