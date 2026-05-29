Pochettino verso il Milan? Arriva la risposta del tecnico argentino

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Le parole espresse ieri da parte dell'attuale allenatore della Nazionale americana. Maurizio Pochettino verso il Milan? Questa la sua risposta

Il valzer degli allenatori prosegue, e il Milan sembra proprio essere la cenerentola intenta a ballare per tutta la sera. Ma no, non è una fiaba questa, anzi. La dura realtà vede la società di Via Aldo Rossi in piena difficoltà. Serve un direttore sportivo e un allenatore per la prossima stagione che, giorno dopo giorno si avvicina sempre più. Nelle ultime ore infatti, Mauricio Pochettino, ct degli USA, ha parlato in conferenza dalla sala stampa del Centro Nazionale di Allenamento della Federazione Calcistica degli Stati Uniti. Alla domanda se avesse avuto incontri con il Milan, che ha recentemente esonerato l’allenatore Massimiliano Allegri dopo che il club non è riuscito a qualificarsi in Champions League, ha risposto con un secco "No", riporta ESPN.

POCHETTINO VERSO IL MILAN? LA RISPOSTA

Le dichiarazioni del tecnico ex Tottenham sono però tutto un programma di ciò che potrebbe essere il futuro dei rossoneri. Tra conferme e idee confuse: “È possibile, perché devono fare il loro lavoro. Diciamo sempre che il nostro contratto scade a luglio, dopo i Mondiali. Ovviamente riceviamo delle proposte e... certo, ho incontrato alcune persone, di diversi club. Ma si tratta di semplici chiacchierate, perché nel mondo del calcio abbiamo degli amici. Abbiamo amici ovunque, e i miei rappresentanti lavorano per me per cercare di trovare la migliore opportunità per il futuro. È normale".