Polverosi e i difetti del Milan: "Non è in grado di comandare il gioco. Vive di spunti"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo commento per Il Corriere dello Sport, Alberto Polverosi ha parlato di Fiorentina-Milan titolando il suo intervento "Due trend confermati":

"[...] Quanto alla partita del Milan restano evidenti i suoi difetti. Non è una squadra capace di comandare il gioco, non è stata costruita per questo. Vive di spunti e se Pulisic, che è il capocannoniere della squadra, sbaglia tre palle-gol il Milan non ha tante altre risorse per vincere. Forse Allegri ha esagerato con i cambi, sei giocatori nuovi rispetto all’uno a uno col Genoa sono tanti, soprattutto con una panchina piena di titolari, ma paradossalmente il primo tempo, con le riserve, è andato meglio del secondo. Ha segnato Nkunku, magari questo può essere un buon segnale per il Milan, il cui obiettivo non può andare oltre la zona-Champions".