Polverosi: "Nella ripresa il Milan ha faticato a capire cosa stesse accadendo in campo. La stessa fatica che facciamo noi a comprendere l’insistenza di Conceicao su Joao Felix"

vedi letture

Nel suo fondo per il Corriere dello Sport, il giornalista Alberto Polverosi si è così espresso commentando la prestazione del Milan a Bologna: l recupero-palla del Bologna era immediato, i rossoneri soffocati. Il pareggio è arrivato con una carambola ma era stato annunciato da una forte pressione rossoblù. Almeno per il primo tempo, Conceiçao aveva preparato questa partita, sapendo che uno scattista come Leao poteva attaccare la difesa rossoblù alle spalle. E’ successo così, ma solo in una occasione perché il Bologna ha talmente aumentato la velocità del suo pressing che il Milan ha faticato a capire cosa stesse accadendo in campo. La stessa fatica che facciamo noi a comprendere l’insistenza del tecnico portoghese sul fumoso Joao Felix.