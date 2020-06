Pordenone-Venezia si gioca, approvata la quarantena soft

Pordenone-Venezia si giocherà. La gara di Serie B, in programma per domani alle 20.30, era a rischio a causa della positività di Felicioli al Coronavirus. L'approvazione ufficiale della "quarantena soft" tardava ad arrivare ma, come riferito da La Gazzetta dello Sport, è giunta nella serata di ieri, confermando dunque la gara del Bottecchia. Nel Pordenone gioca Tommaso Pobega, centrocampista di proprietà rossonera in prestito ai neroverdi.