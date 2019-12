Porrà: "Ibra soluzione tampone che porterebbe poco in prospettiva"

Intervenuto su Sky Sport 24, il giornalista Giorgio Porrà ha parlato dell'ipotesi Ibrahimovic per il Milan: "Ora c’è questa suggestione Ibra che si è gonfiata a livelli parossistici, anche perché il Milan in questa stagione ha faticato a buttarla dentro, sulla quale resto un po’ freddino perché si tratterebbe di un qualcosa che si porterebbe appresso tante aspettative però sarebbe, come dire, un modo di smentire quello raccontato fino a qualche mese fa, ovvero un modello sostenibile. A me come idea continua a piacere moltissimo, quella di investire su giocatori giovani da trasformare in top player. Ibra resta una suggestione meravigliosa ma sarebbe una soluzione tampone che porterebbe poco in prospettiva".